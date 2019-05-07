В Москве официально открыли мотосезон

Тысячи байкеров выехали на улицы города показать пешеходам и автомобилистам, что, несмотря на суровый вид, правила дорожного движения у них на первом месте. Из чего сделан мотоцикл Кощея Бессмертного? Что предпочитают носить брутальные байкеры? И какую конкуренцию байку может составить самокат? О романтиках с большой дороги - в репортаже Дарьи Белоусовой-Петровской. Они двигаются в унисон, словно одно целое. Здесь строгие правила дорожного этикета. Набор скорости - не резкий, обгон - тактичный, ведь когда под тобой только два колеса, на дороге ты более уязвим.





Это с виду они грозные и суровые! Хмурый взгляд, кожаные штаны, татуировки и перстни на руках. Чем-то даже напоминают викингов 21 столетия. Но внутри каждого живет большой ребенок, для которого мотоцикл - это осуществление детской мечты.



Здесь действует строгий дресс-код. Основной материал - кожа. Защитит от ветра и не сковывает движения. Популярные цвета - черный и красный.



Зато можно увидеть байкеров на самокате. Это средство передвижения не означает, что пенсия не за горами. Скорее, это продуманный ход жителей большого мегаполиса.



Здесь можно увидеть настоящие машины апокалипсиса. Этот байк называют мотоциклом Кощея Бессмертного. Все детали выполнены вручную с помощью горячей ковки металла. А в пасти установлена специальная горелка, которая выбрасывает огонь на три метра вперед.



Московский мотофестиваль традиционно проходит в начале мая. В этот раз он собрал более 10 тысяч участников из разных стран и городов. Это не только красочные шоу профессионалов, выставки мотоциклов и мастер-классы для любителей. В первую очередь - это напоминание, что движение на дороге должно быть безопасным.