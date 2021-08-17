В Москве оперативники разоблачили плавучий цех по изготовлению наркотиков

По имеющеейся информации, синтетический наркотик мефедрон производился на буксире-толкаче, пришвартованном у пристани на Клязьминском водохранилище в городе Долгопрудном. Владелец плавсредства - 40-летний житель Москвы - задержан. Кроме того, изъяты химические реактивы и приспособления для изготовления наркотического средства.

Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ