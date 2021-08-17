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В Москве оперативники разоблачили плавучий цех по изготовлению наркотиков

Лаборатория располагалась на речном судне. Работа кипела под зажигательную музыку и, что называется, на релаксе. Теперь же организатору производства придется забыть о водных прогулках. Возбуждено уголовное дело за незаконное изготовление наркотиков. Фигурант заключен под стражу.

По имеющеейся информации, синтетический наркотик мефедрон производился на буксире-толкаче, пришвартованном у пристани на Клязьминском водохранилище в городе Долгопрудном. Владелец плавсредства - 40-летний житель Москвы - задержан.Кроме того, изъяты химические реактивы и приспособления для изготовления наркотического средства.
Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ


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