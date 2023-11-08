В Москве открылась выставка медицинских автомобилей для первых лиц государства

От прогрессивных реформ Петра I до лечения членов КПСС. История российской медицинской службы представлена в уникальных экспонатах на московской выставке. Какой прорыв в медицине совершил хирург Пирогов? Кто лечил Владимира Ленина? И почему реанимационный автомобиль Брежнева называли "Черным доктором"? Как лечили и на чем возили простых и высокопоставленных пациентов - подробности у Дарьи Белоусовой-Петровской.

Четыре века истории медицинской службы России

История медицинской службы России началась четыре века назад, еще во времена Ивана Грозного. Именно он издал Аптекарский приказ для лечения своей свиты и царского войска.

Первые школы по подготовке лекарей появились при Петре I. Но самый важный этап для российской медицины - это середина XIX века. Именно тогда, во время Крымской войны, известный хирург Николай Иванович Пирогов впервые применил гипсовую повязку и эфирный наркоз. И именно он, тоже впервые, начал использовать на поле боя женский труд. Появились сестры-милосердия, которые ухаживали за ранеными.

Медицина раньше была только для придворных лиц, защитников Отечества. После Октябрьской революции медицину легализовали на все гражданское общество. Медицина стала развиваться по социалистическому пути, стала доступной, бесплатной. Сергей Воробей, профессор Академии военных наук

Именно Ленин начал продвигать идеи доступной медицины для народа. Но сам лидер Октябрьской революции крепким здоровьем не отличался. Сказывались ссылки, нервная работа и несколько покушений.

В 1922 году Ленин перенес инсульт. Его врачом стал известный немецкий невролог Ферстер. В лечении он предпочитал не медикаменты, а успокоительную гимнастику и прогулки. Но так как Ленин не мог двигаться, в Англии для него специально сделали коляску, которая работала на аккумуляторах. И на ней вождь мирового пролетариата мог спокойно передвигаться по подмосковному имению Горки.

Трансформация пассажирских авто в медтранспорт

С развитием медицины развивался и медицинский транспорт. Расцвет его производства приходится на послевоенное время.





Так, в 1946 году на базе знаменитой "Победы" появилась модифицированная "Победа" - скорая помощь". Ее отличали фара с красным крестом на крыше и стеклянная перегородка в салоне. В 60-х трансформация произошла и с легендарной "Волгой". Из пассажирского автомобиля она превратилась в санитарную версию с полностью измененным салоном.

В санитарной версии не было переднего дивана, широкого, удобного, свойственного 21-й "Волге". Была перегородка, к ней монтировались спинки передних сидений для водителя и пассажира. Они были неудобные. А в заднем помещении кузова размещались носилки и два сиденья, одно из которых откидное -для того, чтобы можно было посадить родственников, сопровождающих. Для врача был специальный откидной столик, где он заполнял рецепт. Петр Шляхин, зампредседателя комитета Российской автомобильной федерации

ЗИЛ-114 - медицинский автомобиль для руководителей ЦК КПСС

Высшее руководство ЦК КПСС обслуживали легковые автомобили ЗИЛ представительского класса. Делали их только под заказ. Специально для Леонида Брежнева седан переделали в универсал, а крышу салона нарастили, чтобы врачам было удобно работать.

Если брать последние несколько лет жизни Брежнева, то он перемещался в сопровождении медицинского автомобиля. Шел кортеж и рядом обязательно ехал такой автомобиль. Он даже носил неофициальное название "Черный доктор". Это компактный реанимобиль, который находился в непосредственной близости. Сергей Девятов, завкафедрой исторического факультета МГУ, профессор

Микроавтобус РАФ-977 - идеальная машина скорой помощи

Микроавтобус РАФ-977 зарекомендовал себя идеальной машиной для медицинской службы. Одновременно перевозил двух больных на носилках и четыре медработника. Кстати, дизайн разработала женщина-конструктор Светлана Мирзоян.