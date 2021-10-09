В Москве открылась выставка "Женщины в войне"

Во всех дворах были вырыты специальные щели. И три девочки прыгают в эту щель. Вечер уже, опасность, и одна из них, самая маленькая, упирается коленкой во что-то твердое. Она поднимает, а это крестик. Они вернулись домой, а мамы нет. Оказывается, в этот самый час мама погибла. Вот они считали этот крест, и до сих пор их внуки и правнуки считают этот крест вот таким оберегом. То есть, они обрели его в час гибели мамы.

Ирина Карпачева, куратор выставки "Женщины в войне" в музее Москвы