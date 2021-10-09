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В Москве открылась выставка "Женщины в войне"

Уникальная историческая выставка открылась в Москве. Очень личные и удивительные истории тех, кто участвовал в обороне столицы СССР, рассказывают экспонаты выставки "Женщины в войне". Например, самодельная азбука. По ней учили читать детей, которые прятались в бомбоубежище. Рубашка для сына, которую в самом начале битвы за Москву сшила женщина из собственного платья. Она умерла 9 мая 1945 года, и дети бережно хранили эту вещь как память о маме. Удивительная история православного креста, который сестры случайно нашли на улице, прячась от авиаудара, пока их мама была в ночной смене на заводе.

Во всех дворах были вырыты специальные щели. И три девочки прыгают в эту щель. Вечер уже, опасность, и одна из них, самая маленькая, упирается коленкой во что-то твердое. Она поднимает, а это крестик. Они вернулись домой, а мамы нет. Оказывается, в этот самый час мама погибла. Вот они считали этот крест, и до сих пор их внуки и правнуки считают этот крест вот таким оберегом. То есть, они обрели его в час гибели мамы.
Ирина Карпачева, куратор выставки "Женщины в войне" в музее Москвы

Более 200 тыс. женщин участвовали в обороне Москвы

Именно женщинам в осажденной Москве пришлось заменить мужчин на производстве, транспорте, в гражданской обороне. Рабочий день длился по 12–16 часов. А после работы они рыли окопы и противотанковые рвы, дежурили на крышах по ночам, тушили зажигательные бомбы, ликвидировали пожары и завалы после авианалетов, вытаскивали раненых из разрушенных домов и лечили их.

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