В Москве открыта выставка "Музей самоизоляции"

"Роман с окном"

Один из таких проектов - "Роман с окном". Московская семья каждый день на протяжении месяца снимала свою жизнь в самоизоляции на фоне кухонного окна. Здесь и романтические вечера, и решение рабочих вопросов по Zoom, и дистанционное обучение детей, и многое другое, к чему пришлось адаптироваться в этот период жизни онлайн.

Оксана Власова, жительница г. Москвы:

"Возможность онлайн дает нам много преимуществ. В частности, я онлайн смогла посетить выставки за рубежом, которые не смогла по каким-то причинам посмотреть. Но дело в том, что для меня лично еще больше возникло желание посмотреть их, непосредственно оказаться на территории. И данный проект интересен тем, что, находясь в самоизоляции, некоторые люди находили в себе ресурсы творить".

В Москве последствия пандемии изучают через современное искусство

Так рождественский шар от художницы Марии Сафроновой из символа праздника и ожидания чуда превратился в часть городской среды во время пандемии. Одинокой, депрессивной, как пустая детская площадка, обвязанная красными сигнальными лентами.

Наиль Фархатдинов, куратор выставки "Музей самоизоляции":

"Весной и летом 2020 года наличие красной ленты было обязательным атрибутом любой скамейки, любой территории, которая предполагала неконтролируемое распространение этого вируса. В каком-то смысле эта лента стала ассоциироваться с любыми ограничениями. Пандемия что-то сделала актуальным, что-то усилила, в этом ее эффект, что она обострила некоторые чувства, эмоции и память".

Скриншоты фотографий и СМС с телефонов на кусках пенопласта - яркий пример эмоционального выгорания во время пандемии. Ведь переписка в чатах и работа в Zoom выматывает не меньше, чем восьмичасовой рабочий день. А встречи с друзьями и общение с родными в прямом эфире иногда не спасают от чувства одиночества.

Период самоизоляции поднимает еще одну важную социальную тему - перераспределение статуса профессий. Например, во время пандемии одной из самых популярных стала работа курьеров. Людей, которые для многих стали связующей ниточкой между домом-крепостью и внешним миром.