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В Москве открыта выставка "Музей самоизоляции"
"Роман с окном"
Один из таких проектов - "Роман с окном". Московская семья каждый день на протяжении месяца снимала свою жизнь в самоизоляции на фоне кухонного окна. Здесь и романтические вечера, и решение рабочих вопросов по Zoom, и дистанционное обучение детей, и многое другое, к чему пришлось адаптироваться в этот период жизни онлайн.
Оксана Власова, жительница г. Москвы:
"Возможность онлайн дает нам много преимуществ. В частности, я онлайн смогла посетить выставки за рубежом, которые не смогла по каким-то причинам посмотреть. Но дело в том, что для меня лично еще больше возникло желание посмотреть их, непосредственно оказаться на территории. И данный проект интересен тем, что, находясь в самоизоляции, некоторые люди находили в себе ресурсы творить".
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Так рождественский шар от художницы Марии Сафроновой из символа праздника и ожидания чуда превратился в часть городской среды во время пандемии. Одинокой, депрессивной, как пустая детская площадка, обвязанная красными сигнальными лентами.
Наиль Фархатдинов, куратор выставки "Музей самоизоляции":
"Весной и летом 2020 года наличие красной ленты было обязательным атрибутом любой скамейки, любой территории, которая предполагала неконтролируемое распространение этого вируса. В каком-то смысле эта лента стала ассоциироваться с любыми ограничениями. Пандемия что-то сделала актуальным, что-то усилила, в этом ее эффект, что она обострила некоторые чувства, эмоции и память".
Скриншоты фотографий и СМС с телефонов на кусках пенопласта - яркий пример эмоционального выгорания во время пандемии. Ведь переписка в чатах и работа в Zoom выматывает не меньше, чем восьмичасовой рабочий день. А встречи с друзьями и общение с родными в прямом эфире иногда не спасают от чувства одиночества.
Период самоизоляции поднимает еще одну важную социальную тему - перераспределение статуса профессий. Например, во время пандемии одной из самых популярных стала работа курьеров. Людей, которые для многих стали связующей ниточкой между домом-крепостью и внешним миром.
Связь с миром можно поддерживать и через душевой шланг, стоит только прислушаться, и узнаешь, о чем говорят соседи. А все накопленные негативные эмоции - как страх, меланхолия, тревога - можно поместить в использованные бутылочки из-под шампуня и выбросить, как ненужный мусор.
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