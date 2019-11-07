В Москве отметили 102 годовщину Великой Октябрьской революции

Ленин! Партия! Комсомол! Сегодня эти слова громко звучали в Москве. Несмотря на то что день Октябрьской революции в России уже не государственный праздник, а 7 ноября не выходной, сторонники коммунистического строя дружно и сплоченно прошлись по центральным улицам города. Демонстрация собрала десятки тысяч человек из всех российских регионов. По традиции праздничное шествие завершилось митингом КПРФ. Для партии коммунистов России эта дата - еще один повод напомнить своим сторонникам о себе и о своих достижениях.