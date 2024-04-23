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В Москве отпраздновали 154-летие со дня рождения Ленина
"Ленин - жил, Ленин - жив, Ленин - будет жить" - в Москве отпраздновали 154-летие со дня рождения вождя Октябрьской революции. По традиции 22 апреля представители Коммунистической партии России и все, кто желает почтить память лидера мирового пролетариата, с цветами и флагами приходят на Красную площадь к Мавзолею. Теоретик марксизма и основатель СССР, Ленин - живая легенда для многих людей, которые до сих пор верят в его идеи: вся власть народу, бесплатное образование и медицина, модернизация экономики. Поэтому для многих Ленин сегодня не только символ ушедшей эпохи, но и будущей.
Мы празднуем день рождения удивительного политика, человека, который показал всем пример, как можно в чрезвычайных условиях решать самые сложные задачи самыми мирными эффективными средствами. Те, кто пошел за Лениным в Великую Октябрьскую революцию, за что они высоко оценивали Ленина? Они оценивали его за то, что он дрался за единую страну и обеспечил мир, что он прекратил междоусобную бойню гражданской войны, что он все сделал для того, чтобы заработали заводы, фабрики, транспорт, что он обеспечил бесплатное образование и медицинское обслуживание каждому человеку.
Кстати, 56 общественно-патриотических организаций России подписали петицию с просьбой не драпировать Мавзолей Ленина во время проведения парада на Красной площади 9 Мая. Для них это место исторической памяти и сплоченности гражданского общества.
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