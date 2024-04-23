В Москве отпраздновали 154-летие со дня рождения Ленина

Мы празднуем день рождения удивительного политика, человека, который показал всем пример, как можно в чрезвычайных условиях решать самые сложные задачи самыми мирными эффективными средствами. Те, кто пошел за Лениным в Великую Октябрьскую революцию, за что они высоко оценивали Ленина? Они оценивали его за то, что он дрался за единую страну и обеспечил мир, что он прекратил междоусобную бойню гражданской войны, что он все сделал для того, чтобы заработали заводы, фабрики, транспорт, что он обеспечил бесплатное образование и медицинское обслуживание каждому человеку.

Геннадий Зюганов, председатель ЦК Коммунистической партии России