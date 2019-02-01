В Москве под тяжестью снега обрушился навес

Шокирующие кадры пришли из Москвы. Над центральным входом в институт "Гидропроект" под тяжестью снега обрушился навес. Конструкция буквально сложилась, накрыв собой лестницу. К счастью, никто не пострадал. В большей степени из-за того, что неустойчивость навеса удалось обнаружить заранее. Опасный участок был огражден. У специалистов на разбор завалов может уйти до 4-х дней.