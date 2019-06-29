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В Москве появились зеленые голуби

Ветеринары заявили, что подобный окрас является неестественным для птиц, обитающих на территории Москвы и Московской области. Однако специалисты отмечают, что сезонные линьки у северных видов птиц выражаются в смене зимнего белого окраса на пестрый летний.

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