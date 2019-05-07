В Москве приступили к расшифровке черных ящиков лайнера Superjet 100

Параметрический регистратор (он пишет показания всех приборов лайнера) оказался сильно поврежден. А речевой, фиксирующий переговоры, в нормальном состоянии. Возможно, он позволит пролить свет на причины ЧП. Сейчас приоритетная версия - ошибка пилота при приземлении. Напомним, лайнер "Аэрофлота" загорелся в воскресенье сразу после жесткой посадки. Погиб 41 человек.



