В Москве проходит самый красочный фестиваль "Путешествие в Рождество"

В Москве в восьмой раз проходит самый красочный фестиваль "Путешествие в Рождество". В этом году он посвящен самым известным рождественским ярмаркам Европы.



В атмосферу праздника окунулась и Дарья Белоусова-Петровская. Привести козу на рождественскую ярмарку - хорошая примета. Животное символизирует мир, здоровье и достаток в доме. Поэтому погладить ее накануне Нового года почитали за удачу.В этом году фестиваль "Путешествие в Рождество" отправляет всех в путешествие по самым известным европейским ярмаркам. Пошел направо - очутился в уютном Копенгагене, где оживают герои известного сказочника Ханса Христиана Андерсена. Свернул налево - и ты уже в странах Балтии. Хлебосольные литовцы покажут, как рождается праздничный пирог "Шакотис". По форме напоминает новогоднюю ель, поэтому неслучайно его называют "пирог-древо" - символ счастья и благополучия.







А на рижской ярмарке можно встретить латвийскую ведьму Рагану. Рыжеволосая красавица прилетела в столицу России на сказочном авиатранспорте. Из Брюсселя специально прибыли Шоколадница, ведь город знаменит своими сладостями, и уличный артист-марионеточник в сопровождении золотого дракона Винзенса. Его основная миссия - защищать бельгийские замки, но в рождественские и новогодние праздники он как добрый волшебник, стоит погладить, исполнит любое желание.





