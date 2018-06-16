В Москве проходит траурная церемония прощания со Станиславом Говорухиным

В Преображенской церкви храма Христа Спасителя собрались сотни человек. Это близкие режиссера, высокопоставленные чиновники, знаменитые артисты и многочисленные поклонники. Одним из первых дань памяти бывшему депутату Госдумы отдал президент России Владимир Путин. Он возложил цветы к гробу и выразил семье покойного глубокие соболезнования. Напомним, Станислав Говорухин скончался 14 июня на 83-м году жизни. Режиссер будет похоронен сегодня на Новодевичьем кладбище.