В Москве проходит встреча глав МИД России и Великобритании

В Москву прибыла министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс для переговоров с главой МИД России. Обсуждается ситуация вокруг Украины, а также российские инициативы по гарантиям безопасности. Сергей Лавров уже назвал встречу беспрецедентной. Это первый визит главы МИД Великобритании в Россию с 2017 года, когда эту должность занимал нынешний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Что же касается Трасс, она успела проявить свои амбиции по укреплению безопасности в регионе во время своего визита в Эстонию в декабре прошлого года. Она проехалась на танке, приветствуя британских военнослужащих, дислоцированных в республике. Сейчас Лондон, к слову, удваивает свой военный контингент в Эстонии. Речь идет о переброске еще 850 солдат. Глава МИД России призвал свою британскую коллегу к налаживанию взаимоуважительного диалога, который будет учитывать интересы всех сторон для разрешения напряженности в регионе.