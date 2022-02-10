3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Москве проходит встреча глав МИД России и Великобритании
В Москву прибыла министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс для переговоров с главой МИД России. Обсуждается ситуация вокруг Украины, а также российские инициативы по гарантиям безопасности. Сергей Лавров уже назвал встречу беспрецедентной. Это первый визит главы МИД Великобритании в Россию с 2017 года, когда эту должность занимал нынешний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Что же касается Трасс, она успела проявить свои амбиции по укреплению безопасности в регионе во время своего визита в Эстонию в декабре прошлого года. Она проехалась на танке, приветствуя британских военнослужащих, дислоцированных в республике. Сейчас Лондон, к слову, удваивает свой военный контингент в Эстонии. Речь идет о переброске еще 850 солдат. Глава МИД России призвал свою британскую коллегу к налаживанию взаимоуважительного диалога, который будет учитывать интересы всех сторон для разрешения напряженности в регионе.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Нетаньяху признал причастность Израиля к взрывам пейджеров в Ливане
Литва с 11 ноября усиливает таможенный контроль на границе с Беларусью. Что будут проверять?
ВВС Израиля ликвидировали главу оперативного штаба "Исламского джихада" в Газе
В Германии пожарная машина въехала в рыночную палатку, есть пострадавшие
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов