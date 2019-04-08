В Москве прощаются с Алексеем Булдаковым

Церемония проходит в большом зале Дома кино. Проститься с любимым актером идут сотни поклонников, люди несут к зданию цветы и свечи. В зале, где стоит гроб, играют композиции в исполнении актера, на большом экране воспроизводятся кадры из всеми любимых фильмов с Булдаковым. Похоронят народного артиста России на Троекуровском кладбище. Напомним, Алексей Иванович скончался в возрасте 68 лет - у него оторвался тромб.