Провести талантливого сказочника в последний путь пришли родные, близкие, друзья, коллеги и поклонники. В 14:00 в Спасской церкви на Рябиновой улице в Москве состоится отпевание усопшего. Похоронят Успенского на Троекуровском кладбище рядом с режиссером Дмитрием Брусникиным. Напомним, писатель скончался вечером 14 августа после долгой борьбы с раком. Ему было 80 лет. В память о любимом детском писателе киностудия "Союзмультфильм" опубликовала трогательный видеоролик.