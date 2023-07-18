В Москве прошел мощный ливень

Москву накрыли ливни - в городе и в области объявлено штормовое предупреждение. Более четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах российской столицы менее чем за час. Машины буквально тонут, а большинство улиц в центре - сплошная река. Люди спасаются как могут: кто-то пробирается по пояс в воде, кто-то спускается в метро, а другие надевают прям на голову пакеты.

В обеих палатах парламента крыши не справились с таким количеством осадков. В Совете Федерации во время круглого стола из-за ливня протекла крыша, а в Госдуме на последнем этаже здания на потолке видны подтеки, с лестничного пролета капает вода. Самое большое колесо обозрения в Европе "Солнце Москвы" заглохло с людьми внутри. А в столичных аэропортах из-за непогоды отменены и задержаны почти 30 рейсов. По прогнозам МЧС, ненастная погода в Москве не прекратится до 11 часов завтрашнего дня.