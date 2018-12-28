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В Москве прошел предновогодний парад Снегурочек

В Москве прошел предновогодний парад Снегурочек для всех желающих. Без строгого дресс-кода - достаточно было ограничиться и символическими деталями. Участниц - около полусотни. Красавицы в кокошниках поздравляли жителей и гостей столицы с наступающим Новым годом. Внучек Деда Мороза сопровождал специально приглашенный оркестр.

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