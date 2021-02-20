В Москве простились с Андреем Мягковым

Море цветов и громкие аплодисменты. В Москве простились с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым. Церемония прошла в Московском художественном театре имени Чехова, которому актер отдал более 30 лет. Выдающийся артист скончался позавчера на 83-м году жизни от острой сердечной недостаточности. Проститься с Андреем Мягковым пришли родные, близкие и многочисленные поклонники его таланта.



