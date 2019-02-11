3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Москве сегодня простятся с народным артистом России Сергеем Юрским
Он скончался 8 февраля на 84-м году жизни. Церемония прощания с артистом начнется в 11 часов в Театре имени Моссовета, в котором он служил с 1978 года. Похоронят Сергея Юрского на Троекуровском кладбище.
За свою актерскую карьеру Юрский снялся в более чем 40-ка фильмах. Любовь зрителя ему принесли роли в картинах "Республика ШКИД", "Золотой теленок", "Место встречи изменить нельзя", "Любовь и голуби".
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов