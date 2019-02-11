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В Москве сегодня простятся с народным артистом России Сергеем Юрским

Он скончался 8 февраля на 84-м году жизни. Церемония прощания с артистом начнется в 11 часов в Театре имени Моссовета, в котором он служил с 1978 года. Похоронят Сергея Юрского на Троекуровском кладбище.

За свою актерскую карьеру Юрский снялся в более чем 40-ка фильмах. Любовь зрителя ему принесли роли в картинах "Республика ШКИД", "Золотой теленок", "Место встречи изменить нельзя", "Любовь и голуби".

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