В Москве проходит выставка ретроавтомобилей

Здесь собраны машины, в которых на протяжении почти века ездили первые лица страны, а также мотоциклы, которые их сопровождали. У каждой машины - своя удивительная история. Каких водителей отбирают в почетный эскорт? Какой автомобиль был первым советским внедорожником? И каким секретом обладает амфибия ARGO? Интересные факты - в репортаже Дарьи Белоусовой-Петровской.



Прогуливаясь по выставке, Василий Алексеевич Зацепилов с ностальгией смотрит на родной К-750. Именно на таком он в январе 1969-го сопровождал автомобили с космонавтами экипажей "Союз-4" и "Союз-5" и Леонидом Брежневым. Подъезжая к Кремлю, кортеж был обстрелян.



За проявленное мужество сержант Василий Зацепилов получил орден и коммунальную квартиру в центре Москвы. Более 50 лет его имя было засекречено, а в официальных документах писали: "Человек, который спас Брежнева". В гараж особого назначения попадали только лучшие. Строгий отбор, дисциплина и, конечно, профессионализм.



На выставке можно увидеть настоящие находки. Оказывается, первый советский внедорожник вовсе не "Нива", а "Москвич-415С". В 1970-м это была единственная попытка завода сделать легковой внедорожник для села.



Секретная разработка Челябинского тракторного завода 1960 года - восьмиколесный вездеход-амфибия ARGO. Название получил за шарнирные герметичные секции, которые внешне напоминают жабры. Time Machine - это мотоцикл, который посвящен творчеству группы "Машина времени" времен 70-х. Кстати, он собран в Беларуси. Основной элемент - легендарная бас-гитара "Орфей", а на заднем крыле можно увидеть личные автографы всех музыкантов группы.



На выставке выставлены машины, в которых на протяжении почти века ездили первые лица страны. Например, любимый лимузин Николая II. По Москве монарх перемещался с закрытым кузовом, по Крыму предпочитал открытый вариант с легким тентом. После революции весь царский гараж достался коммунистической верхушке. Владимира Ленина возили на "роллс-ройсе", а вот Сталину уже нравились американские "линкольны" и "паккарды". В 1944 году по его распоряжению советские инженеры сделали по западным образцам первый отечественный лимузин ЗиС-115. Именно эта машина стала символом Победы над фашизмом.



