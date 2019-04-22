В Москве украли картину Исаака Левитана "Летний пейзаж. Пашня"

Стоимость полотна более двух миллионов российских рублей. О похищении заявил директор Центра научно-исследовательской независимой экспертизы имени Третьякова Александр Чваль. Он передал принадлежащее ему полотно по расписке женщине, которая отдала шедевр неизвестным. На прошлой неделе пропавший арт-объект был выставлен на продажу на сайте аукционного дома "Литфонд". Полиция проводит проверку.