В Москве задержали членов "Исламского государства", готовивших теракты

Шесть боевиков действовали под руководством эмиссаров из Сирии. Силовики ФСБ при обыске нашли у террористов автоматическое оружие, отчеты о подготовке терактов, схему изготовления бомб и деньги. Видео задержания Федеральная служба безопасности опубликовала на своем официальном сайте. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.