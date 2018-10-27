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В Москве задержали членов "Исламского государства", готовивших теракты

Шесть боевиков действовали под руководством эмиссаров из Сирии. Силовики ФСБ при обыске нашли у террористов автоматическое оружие, отчеты о подготовке терактов, схему изготовления бомб и деньги. Видео задержания Федеральная служба безопасности опубликовала на своем официальном сайте. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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