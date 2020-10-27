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В Москве задержана псевдоцелительница

Излишняя доверчивость, легкая внушаемость и почтенный возраст - составляющие успеха мошенников, на которых быстро можно сорвать целое состояние, правда чужое. В Москве задержана псевдоцелительница, которая подозревается в целой серии преступлений. В данном случае ее жертвой стала 87-летняя пенсионерка. Жертва позже рассказала полиции, что на выходе из поликлиники встретила неизвестную, которая убедила, что ее болезни связаны с наведенной порчей.

От проблем должен был избавить специальный обряд - пожилая москвичка отвела гостью домой. По ее настоянию пенсионерка собрала все имеющиеся дома деньги и ювелирные изделия, завернула их в платок, положила под подушку и на полчаса вышла на улицу.

В итоге следователями возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Есть основания полагать, что она может быть причастна к серии подобных обрядов.

В полиции сообщают, что ранее задержанная женщина уже была судима за аналогичное преступление и провела в местах лишения свободы два с половиной года. Предварительное расследование продолжается.

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