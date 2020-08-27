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В Москве затопило Третьяковскую галерею
Москва накануне пережила серьезные погодные испытания. Столицу России затопило мощными дождями. Залило даже залы Третьяковской галереи! Как оказалось, в одном из выставочных помещений протекла крыша. Картины, к счастью, не пострадали. Причиной происшествия называют изношенную ливневую канализацию. В музее предупреждают: из-за просушки залов сегодня не будет работать основная экспозиция и две выставки.
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