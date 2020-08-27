В Москве затопило Третьяковскую галерею

Москва накануне пережила серьезные погодные испытания. Столицу России затопило мощными дождями. Залило даже залы Третьяковской галереи! Как оказалось, в одном из выставочных помещений протекла крыша. Картины, к счастью, не пострадали. Причиной происшествия называют изношенную ливневую канализацию. В музее предупреждают: из-за просушки залов сегодня не будет работать основная экспозиция и две выставки.