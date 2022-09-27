3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Москве заявили, что на починку "Северного потока" могут уйти месяцы
Проблемы на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" могли произойти из-за диверсий. Сегодня утром сообщили о повреждениях на трех нитках инженерных сооружений. Германия, Дания и Россия пытаются прояснить обстоятельства инцидента.
Несмотря на то, что трубы не функционируют, они были заполнены газом. Вокруг зоны утечки Копенгаген и Стокгольм установили запретную зону в пять морских миль - она считается потенциально опасной для движения кораблей.
В Москве заявили, что на починку газопровода могут уйти месяцы.
В Европе тем временем снова начали расти цены на голубое топливо. Они приближаются к 1900 долларам за тысячу кубометров.
Фото: Газпром
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов