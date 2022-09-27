В Москве заявили, что на починку "Северного потока" могут уйти месяцы

Проблемы на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" могли произойти из-за диверсий. Сегодня утром сообщили о повреждениях на трех нитках инженерных сооружений. Германия, Дания и Россия пытаются прояснить обстоятельства инцидента.

Несмотря на то, что трубы не функционируют, они были заполнены газом. Вокруг зоны утечки Копенгаген и Стокгольм установили запретную зону в пять морских миль - она считается потенциально опасной для движения кораблей.

В Москве заявили, что на починку газопровода могут уйти месяцы.

В Европе тем временем снова начали расти цены на голубое топливо. Они приближаются к 1900 долларам за тысячу кубометров.