В Москву прибыла новый посол США

Новый посол США в России Линн Трейси прибыла в Москву. Об этом информируют представители американской дипмиссии. В официальном телеграм-канале посольства опубликован соответствующий пост с фотографией нового посла в одном из аэропортов столицы. "С возвращением в Россию, посол Трейси",-цитируетсообщение информационное агентство ТАСС.