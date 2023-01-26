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В Москву прибыла новый посол США
Новый посол США в России Линн Трейси прибыла в Москву. Об этом информируют представители американской дипмиссии. В официальном телеграм-канале посольства опубликован соответствующий пост с фотографией нового посла в одном из аэропортов столицы. "С возвращением в Россию, посол Трейси",-цитируетсообщение информационное агентство ТАСС.
"С госпожой Трейси Москва продолжит обсуждать вопросы, связанные с "раздражителями" в отношениях двух стран, - подчеркнул замглавы МИД РФ Сергей Рябков. - К настоящему времени сторонам не удалось найти точки соприкосновения в проблемных вопросах".
Фото: тelegram-канал "Посольство США в Москве"
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