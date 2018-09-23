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Москва во власти ненастья

На город обрушился дождь, гроза и сильный ветер. Задержаны десятки авиарейсов. Многие самолеты вылетают с опозданием. Как сообщают в Национальном аэропорту Минск, вылеты и прилеты из российской столицы проходят по расписанию.

Непогода в Москве бушует со вчерашнего дня. Пользователи соцсетей делятся яркими кадрами ненастья. Ураган начался неожиданно. Мощный ливень и сильнейший ветер сносил крыши и валил деревья. Былo зaтpуднeнo движeниe общественного транспорта. Есть пострадавшие.

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