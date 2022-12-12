В Москву пришли ледяные дожди - некоторые районы подтоплены

В столице России с погодой непросто. На смену сильным снегопадам пришли ледяные дожди. Отменено 10 авиарейсов, более 50 задержано. Некоторые районы Москвы подтоплены. В социальных сетях публикуют кадры, на которых автомобили буквально плывут по дорогам.