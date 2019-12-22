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В мотеле Лас-Вегаса произошел пожар. 6 человек погибли, 13 пострадали

Огонь вспыхнул ранним утром. По приезде пожарные увидели трехэтажное здание, окутанное густым дымом, и людей, которые выпрыгивали из окон. По предварительной версии, причиной ЧП стал несчастный случай: сообщается, что в мотеле не было отопления, поэтому некоторые жильцы могли пользоваться обогревателями. Спасатели Лас-Вегаса назвали этот пожар самым смертоносным в истории города.

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