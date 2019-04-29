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В Мозамбике не менее 38 человек погибли в результате тропического циклона "Кеннет
В Мозамбике не менее 38 человек погибли в результате удара мощного тропического циклона "Кеннет". Стихия обрушилась на север страны в конце прошлой недели и спровоцировала масштабные наводнения. Затоплены целые населенные пункты, сотни домов разрушены. Из-за непрекращающихся ливней спасательные мероприятия откладываются. Напомним, Мозамбик еще не пришел в себя после циклона "Идай", унесшего в марте жизни 700 местных жителей. По прогнозам синоптиков, "Кеннет" принесет вдвое больше осадков, чем его предшественник.
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