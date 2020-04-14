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В Мумбаи обезьяны устроили вечеринку у бассейна

На кадрах пятнадцать приматов пытаются спастись от жары в искусственном водоеме жилого комплекса. Они резвятся на бортике, а некоторые пробуют искупаться. Пока в мире опустели улицы, дикие животные пользуются моментом и перебираются на более удобные места жительства.

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