В Мумбаи обезьяны устроили вечеринку у бассейна

На кадрах пятнадцать приматов пытаются спастись от жары в искусственном водоеме жилого комплекса. Они резвятся на бортике, а некоторые пробуют искупаться. Пока в мире опустели улицы, дикие животные пользуются моментом и перебираются на более удобные места жительства.



