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В Мурманской области объявлен траур по погибшим в Баренцевом море рыбакам

Судно "Онега", напомним, затонуло накануне утром. Двоих членов экипажа - матроса и штурмана - удалось спасти, остальные 17 пропали без вести. Людей ищут уже сутки с воды и с воздуха свыше двухсот специалистов. По предварительной версии, ЧП произошло из-за обледенения судна, вследствие которого нарушилась его устойчивость. Как сообщается, перед выходом в рейс траулер был исправен.

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