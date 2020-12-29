В Мурманской области объявлен траур по погибшим в Баренцевом море рыбакам

Судно "Онега", напомним, затонуло накануне утром. Двоих членов экипажа - матроса и штурмана - удалось спасти, остальные 17 пропали без вести. Людей ищут уже сутки с воды и с воздуха свыше двухсот специалистов. По предварительной версии, ЧП произошло из-за обледенения судна, вследствие которого нарушилась его устойчивость. Как сообщается, перед выходом в рейс траулер был исправен.