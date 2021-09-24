В МВД Украины раскрыли подробности нападения на помощника Зеленского

Как сообщается, совершившие покушение на Сергея Шефира собирались убить его и всех, кто был в машине. Киллер не случайно начал стрелять именно в человека за рулем. По версии правоохранителей, водитель должен был потерять управление, чтобы машина съехала в кювет или ударилась в дерево. Тогда бы киллер смог легко устранить все нужные ему цели.