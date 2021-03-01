В Мьянме полиция открыла огонь по протестующим

Кровавый день в истории Мьянмы. Полиция накануне открыла стрельбу по протестующим боевыми патронами. Погибли как минимум 18 человек, десятки получили ранения. Наряду с огнестрельным оружием силовики использовали резиновые пули и слезоточивый газ. Как сообщают участники акций, стрельба по толпе была открыта без предупреждения. По данным государственного телевидения Мьянмы, только в течение субботы было арестовано более 470 человек, еще сотни накануне.

