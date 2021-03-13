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В Мьянме снова открыли огонь по толпе протестующих

Из Мьянмы приходят по-настоящему жуткие кадры раненых в ходе протестов.Напомним, они продолжаются в стране с 1 февраля, когда хунта захватила власть,арестовав правящие силы. С тех пор погибли более 70 человек.

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