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В Мьянме в результате оползня на нефритовой шахте погибли 50 человек

В Мьянме в результате оползня на нефритовой шахте погибли 50 человек

По данным пожарных служб, оползень произошел из-за сильных дождей. Под завалами в шахте еще могут находиться люди. На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция.

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