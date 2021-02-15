В Мьянме военные открыли огонь по протестующим

В Мьянме не утихают протесты против военного переворота. Поводом для путча стала информация о фальсификации выборов. Победу на них одержала партия "Национальная лига за демократию". В результате власть перешла к главнокомандующему вооруженными силами - он сразу же ввел режим ЧП на год. Это вызвало протесты, которые не утихают уже третью неделю. По сообщениям Reuters, минувшей ночью военные открыли огонь при разгоне протестующих в городе Мьичина.