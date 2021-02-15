3.70 BYN
В Мьянме военные открыли огонь по протестующим
В Мьянме не утихают протесты против военного переворота. Поводом для путча стала информация о фальсификации выборов. Победу на них одержала партия "Национальная лига за демократию". В результате власть перешла к главнокомандующему вооруженными силами - он сразу же ввел режим ЧП на год. Это вызвало протесты, которые не утихают уже третью неделю. По сообщениям Reuters, минувшей ночью военные открыли огонь при разгоне протестующих в городе Мьичина.
Задержано во время акций и несколько журналистов. Известно, что в стране полностью отключен интернет. В ряд крупных городов Мьянмы введена военная техника.