В Мюнхене 6 мигрантов из Афганистана обвинили в изнасиловании 15-летней девушки

5 подозреваемых арестованы. Еще одного разыскивает полиция. По сведениям издания "Вечерний Мюнхен", минувшим летом девушка познакомилась с 20-летним выходцем из Афганистана, стала с ним встречаться из страха бить избитой. Газета пишет, что к изнасилованию причастны и товарищи молодого человека. На допросе они заявили, что все было по взаимному согласию.