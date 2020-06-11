В Мюнхене неизвестные на автомобиле въехали в группу людей

Неизвестные на легковушке въехали в группу людей в Мюнхене. После вышли из машины, напали на пешеходов и скрылись. Место происшествия оцеплено. В полиции полагают, что это была целенаправленная атака. Злоумышленников ищут. Трое пострадавших госпитализированы. По данным газеты "Бильд", в нападении принимали участие 6 членов рокерской группировки "Ангелы ада". Как сообщается, у одного из них был нож.



Напомним, в феврале 29-летний немец наехал на людей на карнавале в городе Фолькмарзен на севере федеральной земли Гессен. Пострадали более 30 человек, в том числе дети.



