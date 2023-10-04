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В Мюнхене проходит антиправительственный марш - что требуют протестующие?

Мюнхен - за свободу без оружия. Власти баварской столицы рапортуют о количестве участников масштабной акции, собравшей в День единства более полутора тысяч человек. Помимо немедленного прекращения украинского конфликта протестующие призывали к выходу Германии из НАТО, прекращению поставок оружия Киеву. На этом фоне немцы все чаще требуют отставки правительства Шольца.

Нам нужен мир, а не оружие. Мы требуем объяснений, куда вы направляете наши деньги!

Верните "Северные потоки"! Мы сможем развивать промышленность только за счет доступа к дешевой энергии. А сейчас у нас растет безработица - уже 10 миллионов человек. Действующее правительство ведет нас к национальной катастрофе.

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