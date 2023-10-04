В Мюнхене проходит антиправительственный марш - что требуют протестующие?

Мюнхен - за свободу без оружия. Власти баварской столицы рапортуют о количестве участников масштабной акции, собравшей в День единства более полутора тысяч человек. Помимо немедленного прекращения украинского конфликта протестующие призывали к выходу Германии из НАТО, прекращению поставок оружия Киеву. На этом фоне немцы все чаще требуют отставки правительства Шольца.