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В Мюнхене стартовал "Октоберфест" - какие изменения привнес кризис?
В Мюнхене закипел весельем первый после двухлетнего перерыва традиционный праздник пива"Октоберфест". Мэр баварской столицы дал старт фестивалю, как велит почти двухсотлетняя традиция, одним ударом открыв пивной кег и пригубив первый на празднике бокал.
"Октоберфест" из-за сложной эпидемической обстановки отменялся дважды. Теперь, хотя один из самых любимых немцами праздников возобновился, бюргеры бурчат - в нынешнем году дает о себе знать инфляция. Цена пива выросла на 15 процентов и составляет без малого 14 евро за литр. По счастью, хоть погода выдалась теплая: из-за энергокризиса в нынешнем году многие пивные бары отказываются от обогрева и освещения, а пекарни и вовсе работают в полной темноте. В прошлые годы на "Октоберфест" заглядывало в среднем около 6 миллионов человек, нынешний посещаемостью уступить не должен - немцы очень соскучились по безмятежному веселью.
Фото: pixabay
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