В Мюнхене стартовал "Октоберфест" - какие изменения привнес кризис?

"Октоберфест" из-за сложной эпидемической обстановки отменялся дважды. Теперь, хотя один из самых любимых немцами праздников возобновился, бюргеры бурчат - в нынешнем году дает о себе знать инфляция. Цена пива выросла на 15 процентов и составляет без малого 14 евро за литр. По счастью, хоть погода выдалась теплая: из-за энергокризиса в нынешнем году многие пивные бары отказываются от обогрева и освещения, а пекарни и вовсе работают в полной темноте. В прошлые годы на "Октоберфест" заглядывало в среднем около 6 миллионов человек, нынешний посещаемостью уступить не должен - немцы очень соскучились по безмятежному веселью.