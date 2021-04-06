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В начале апреля в Брюссель вернулась зима

Весенние цветы, припорошенные снегом. Такие кадры приходят из Брюсселя. В начале апреля сюда внезапно вернулась зима. Всего за ночь улицы покрылись ровным слоем снега. Синоптики предупреждают: неожиданные для весны осадки - в прогнозах минимум до завтра.

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