В начале апреля в Брюссель вернулась зима

Весенние цветы, припорошенные снегом. Такие кадры приходят из Брюсселя. В начале апреля сюда внезапно вернулась зима. Всего за ночь улицы покрылись ровным слоем снега. Синоптики предупреждают: неожиданные для весны осадки - в прогнозах минимум до завтра.