3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Нагорном Карабахе начались боевые действия
Власти Арменииобъявили в стране военное положение и всеобщую мобилизацию из-за событий в Нагорном Карабахе. Там на линии соприкосновения минувшей ночью начались столкновения между армянскими и азербайджанскими войсками. Обе стороны обвиняют друг друга в обострении конфликта. МИД Армении сообщает о ракетной атаке со стороны Азербайджана. В результате обстрела были уничтожены 12 единиц зенитно-ракетных комплексов "Оса"противовоздушной обороны страны. Азербайджан в свою очередь заявляет, что армия лишь отвечала на обстрел с армянской стороны для защиты мирного населения. Сейчас в регионе продолжаются боевые действия. Министерство обороны Армении обнародовало видео уничтожения бронетехники Вооруженных сил Азербайджана во время атаки в Нагорном Карабахе. Тем временем сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить боевые действия и вернуться к переговорам.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
С чего начинается Родина - рассуждаем вместе в рубрике "Неспортивное поведение"
Председатель Беллегпрома: Роль профсоюзного движения на производстве значима и незаменима
"В открытом доступе": как в советское время чтили память защитников Брестской крепости
Спешиваться или не спешиваться? Как общественные обсуждения повлияли на изменения ПДД
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов