В Нагорном Карабахе начались боевые действия

Власти Арменииобъявили в стране военное положение и всеобщую мобилизацию из-за событий в Нагорном Карабахе. Там на линии соприкосновения минувшей ночью начались столкновения между армянскими и азербайджанскими войсками. Обе стороны обвиняют друг друга в обострении конфликта. МИД Армении сообщает о ракетной атаке со стороны Азербайджана. В результате обстрела были уничтожены 12 единиц зенитно-ракетных комплексов "Оса"противовоздушной обороны страны. Азербайджан в свою очередь заявляет, что армия лишь отвечала на обстрел с армянской стороны для защиты мирного населения. Сейчас в регионе продолжаются боевые действия. Министерство обороны Армении обнародовало видео уничтожения бронетехники Вооруженных сил Азербайджана во время атаки в Нагорном Карабахе. Тем временем сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали стороны конфликта в Карабахе немедленно прекратить боевые действия и вернуться к переговорам.



