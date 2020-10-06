В Нагорном Карабахе продолжаются боевые действия

Армения заявляет об уничтожении крупного подразделения вооруженных сил Азербайджана. В Баку эту информацию опровергают и говорят о том, что разрушили центральный склад оружия и боеприпасов армянской армии, требуя от Еревана предоставить график вывода войск. Организация Объединенных Наций вновь призывает стороны прекратить боевые действия. С начала последней эскалации конфликта погибли более 40 мирных жителей, свыше 200 граждан с обеих сторон получили ранения, отметил представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.