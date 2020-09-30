В Нагорном Карабахе продолжаются ожесточенные бои. Счет пострадавших идет на тысячи

Ситуация в Нагорном Карабахе остается крайне напряженной. Вдоль линии соприкосновения продолжаются ожесточенные бои. Совет безопасности ООН призывает Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь и приступить к предметным переговорам без предварительных условий. Совбез также выразил полную поддержку центральной роли Минской группе ОБСЕ.



Потери несут все стороны конфликта. Азербайджанские военные вывели из строя ракетно-зенитный комплекс С-300. За последние два часа сообщалось о новых раненых среди мирных жителей. Счет всех пострадавших уже идет на тысячи.



