В Нагорном Карабахе продолжаются вооруженные действия

Мир и спокойствие могут только вспоминать жители Нагорного Карабаха. В регионе продолжается вооруженный конфликт. Минувшие сутки были отмечены ракетными обстрелами Гянджи. По данным Баку, погибли 13 человек, более 50 пострадали. Президент страны Ильхам Алиев назвал произошедшее военным преступлением. Подвергся обстрелу и Степанакерт. Сообщается о трех раненых мирных жителях. К слову, накануне Ереван сообщал о присутствии в воздушном пространстве страны азербайджанских беспилотников. Продолжает следить за ситуацией ООН. Там выразили озабоченность ситуацией в зоне конфликта и призвали стороны соблюдать режим прекращения огня.