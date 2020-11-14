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В Нагорном Карабахе развернуто 12 постов для контроля режима прекращения огня

Колонны российских миротворцев, которые совершили марш в Горис и Степанакерт, прикрывали вертолеты Ми-8 и Ми-24. Об этом сообщает Минобороны России. Ранее стало известно, что военно-транспортная авиация за трое суток перебросила в Нагорный Карабах более тысячи военнослужащих и 168 единиц техники.
При участии российских миротворческих сил Армения и Азербайджан обменялись теламивоенных, которые погибли в боях у города Шуши. Всего же в зоне конфликта сконца сентября погибли тысячи, количество беженцев, исчисляется десяткамитысяч.

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