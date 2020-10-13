3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Нагорном Карабахе сохраняется напряженность
Отряды ополченцев в скором времени смогут участвовать в конфликте - глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики подписал соответствующие поправки к закону "Об обороне". Число погибших среди мирного населения за последние сутки увеличилось до 31 человека только в Карабахе.
В то же время Ереван и Баку продолжают обвинять друг друга в нарушении режима прекращения огня. Генпрокуратура Азербайджана заявила о пресечении атаки Вооруженными силами Армении на некоторых направлениях линии соприкосновения. Минобороны Армении опровергло сообщение азербайджанской стороны об обстреле Тертерского и Агджабединского районов.
Конфликт в Нагорном Карабахе вызывает обеспокоенность мирового сообщества
Минобороны России выразило обеспокоенность информацией о переброске в район конфликта боевиков террористических группировок с Ближнего Востока.
А Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш осудил возобновление перестрелок в регионе и призвал избегать "любых шагов, которые могут привести к расширению зоны боевых действий".
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов