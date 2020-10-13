В Нагорном Карабахе сохраняется напряженность

Отряды ополченцев в скором времени смогут участвовать в конфликте - глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики подписал соответствующие поправки к закону "Об обороне". Число погибших среди мирного населения за последние сутки увеличилось до 31 человека только в Карабахе.

В то же время Ереван и Баку продолжают обвинять друг друга в нарушении режима прекращения огня. Генпрокуратура Азербайджана заявила о пресечении атаки Вооруженными силами Армении на некоторых направлениях линии соприкосновения. Минобороны Армении опровергло сообщение азербайджанской стороны об обстреле Тертерского и Агджабединского районов.

Конфликт в Нагорном Карабахе вызывает обеспокоенность мирового сообщества

Минобороны России выразило обеспокоенность информацией о переброске в район конфликта боевиков террористических группировок с Ближнего Востока.