В Нагорном Карабахе сохраняется напряженность

Ереван заявляет о продолжении боев вокруг непризнанной республики. Баку в свою очередь сообщает о взятии под контроль города Губадлы, а также нескольких сел. В эти минуты в регионе вступило в силу гуманитарное прекращения огня. Возобновить полноценные мирные переговоры по урегулированию конфликта планируют в четверг. Минская группа ОБСЕ по Карабаху встретится с главами МИД Армении и Азербайджана в Женеве.