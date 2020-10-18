В Нагорном Карабахе вступило в силу гуманитарное перемирие

Однако о спокойствии и мире жители в данные минуты могут только мечтать. В регионе сохраняется напряженная ситуация.За девять часов новой договоренности все стороны фиксируют нарушения режимапрекращения огня со стороны противников. Накануне Минобороны Азербайджанаобвинило Армению в обстреле нескольких деревень и города Джебраил. ОфициальныйЕреван сообщил об обстрелах Нагорного Карабаха по северному и южномунаправлениям.