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В Нагорном Карабахе вступило в силу гуманитарное перемирие

Однако о спокойствии и мире жители в данные минуты могут только мечтать. В регионе сохраняется напряженная ситуация.За девять часов новой договоренности все стороны фиксируют нарушения режимапрекращения огня со стороны противников. Накануне Минобороны Азербайджанаобвинило Армению в обстреле нескольких деревень и города Джебраил. ОфициальныйЕреван сообщил об обстрелах Нагорного Карабаха по северному и южномунаправлениям.

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